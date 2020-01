DISCOURS En vue des législatives à venir, il souhaite plus d’ouverture dans les candidatures

Le président iranien Hassan Rohani, mardi. — AP/SIPA

Le président iranien Hassan Rohani a appelé à l'« unité nationale » et à un changement radical dans le mode de gouvernement de son pays après la catastrophe de l’avion ukrainien abattu à Téhéran, qui a provoqué des manifestations en Iran. « Les gens veulent s’assurer que les autorités les traitent avec sincérité, intégrité et confiance », a déclaré le chef d’Etat, demandant aux « forces armées » de « présenter des excuses » et d'« expliquer au peuple ce qui s’est passé » pour que les gens comprennent « qu’ils ne voulaient rien cacher ».

« Le peuple veut de la diversité », a aussi déclaré Hassan Rohani à propos des législatives de février, appelant les autorités chargées de la validation des candidats à ne pas disqualifier à tout-va. « Le peuple est notre maître […] et nous sommes ses serviteurs. Le serviteur doit s’adresser au maître avec modestie, précision et honnêteté », a également dit le président iranien.