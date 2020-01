Un Boeing en difficulté de la compagnie américaine Delta Air Lines a largué mardi son carburant au-dessus de la banlieue de Los Angeles, touchant légèrement 17 enfants et neuf adultes qui se trouvaient dans la cour d'une école élémentaire.

Le vol Delta 89, un Boeing 777 à destination de Shanghai, en Chine, «a subi des problèmes de moteur» peu après son décollage, contraignant l'appareil à retourner à l'aéroport de Los Angeles, a déclaré à l'AFP un porte-parole de Delta Air Lines. L'avion s'est posé sans dommages aux environs de 12h00 mais avait auparavant largué son carburant en vue de s'alléger pour un éventuel atterrissage d'urgence.

Ce carburant est notamment retombé sur une école élémentaire de Cudahy, dans la banlieue sud de Los Angeles. Dix-sept enfants et neuf adultes se plaignant d'irritation de la peau ont été traitées sur place par les secours et «aucune hospitalisation n'a été nécessaire», ont souligné les pompiers, confirmant que la substance en cause était bien du carburant pour avion.

