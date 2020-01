Espagne: un mort, six blessés et un disparu dans l'explosion d'une usine chimique — David Oliete/AP/SIPA

Un mort, six blessés et un disparu. C’est le bilan humain, provisoire, de l’explosion suivie d’un incendie survenus mardi dans une usine chimique de Tarragone, dans le nord-est de l' Espagne.

Les causes de l’explosion, qui s’est produite dans le complexe d’IQOXE (Industries chimiques d’oxyde d’éthylène), n’étaient pas connues dans l’immédiat. La Protection civile a assuré, de son côté, qu’aucune «substance toxique» n'avait été détectée dans les environs.

Incendie depuis un réservoir d’oxyde d’éthylène

Les pompiers ont indiqué qu’une trentaine d’équipes se trouvaient sur place pour éteindre l’incendie qui s’élevait d’un réservoir d’oxyde d’éthylène, et « refroidir les réservoirs voisins ».

Le responsable régional de l’Intérieur en Catalogne, Miquel Buch, « a confirmé que six personnes avaient été blessées, une morte et une disparue dans l’explosion à La Canonja », commune dans la province de Tarragone, ont tweeté ses services. Tandis que des vidéos montrant des grandes flammes et des colonnes de fumée circulaient sur les réseaux sociaux.

Deux personnes grièvement brûlées

Une personne est morte à l’intérieur d’un bâtiment situé dans une ville proche du parc industriel, qui s’est effondré en raison de l’onde de choc, a précisé la Protection civile. L’explosion dans l’usine a fait six blessés, dont deux grièvement brûlés, et quatre autres avec des blessures plus légères. Enfin, une personne qui travaillait sur place est portée disparue, selon les services du responsable régional de l’Intérieur.

Dans un premier temps, les autorités avaient demandé à la population de plusieurs localités voisines de se confiner chez elle, mais la mesure ne s’applique plus qu’à quelques zones dans l’environnement immédiat du parc industriel. « Des unités environnementales qui se sont déplacées sur place signalent qu’aucune substance toxique en suspension dans l’air n’a été détectée dans les environs », a annoncé la Protection civile.