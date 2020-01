Les eurodéputés ont-ils le droit d’arborer un drapeau sur leur pupitre dans l’hémicycle du Parlement européen ? La question agite depuis lundi les élus français RN et britanniques du Brexit Party. Lundi, alors que l’assemblée entamait une nouvelle session, Brian Monteith, élu du Brexit Party de Nigel Farage, expliquait qu’il ne pouvait désormais plus déployer l’Union Jack sur son pupitre dans l’hémicycle.

« La mesquinerie d’interdire nos drapeaux sur nos pupitres – ainsi que ceux des Français, Allemands, Tchèques et d’autres pays résume la bureaucratie de ce lieu, a-t-il expliqué sur Twitter. Ils ont été autorisés pendant des années – pourquoi maintenant ! ? Bien sûr, cela ne fera qu’encourager les protestations internationales… »

The pettiness of banning our deskflags - and those of the French, Germans, Czechs and other countries sums up officialdom in this place. They have been allowed for years - why now!? Of course it will only encourage international protests... https://t.co/LlVlKYERfq