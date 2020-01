Le gouvernement de l’Etat australien de Nouvelle-Galles du Sud organise des largages aériens de carottes et patates douces destinées aux wallabies des rochers. A cause des incendies qui ravagent la région, les animaux qui ont échappé aux flammes sont désormais en danger à cause du manque de nourriture, explique le HuffPost.

Ainsi, plusieurs centaines de kilos de légumes frais ont été lâchées depuis des hélicoptères. L’opération est menée par les agents du service en charge des parcs nationaux, de la faune et de la flore.

La population locale des wallabies des rochers est en effet menacée de disparition. Matt Kean, ministre de l’Environnement des Nouvelle-Galles du Sud, s’intéresse de près au sort de l’espèce. « Les wallabies étaient déjà fragilisés par la sécheresse tenace, explique-t-il. Sans assistance, leur survie est compromise. »

Operation Rock Wallaby 🦘- #NPWS staff today dropped thousands of kgs of food (Mostly sweet potato and carrots) for our Brush-tailed Rock-wallaby colonies across NSW 🥕🥕 #bushfires pic.twitter.com/ZBN0MSLZei