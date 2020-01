Justin Trudeau renouvelle ses attaques voilées contre Donald Trump et les Etats-Unis. Les passagers tués dans l'accident du Boeing ukrainien abattu par erreur par l'Iran mercredi seraient toujours en vie sans la récente escalade des tensions dans la région, a déploré lundi le Premier ministre canadien.

La communauté internationale a été « très, très claire sur la nécessité d’avoir un Iran dénucléarisé » sur le plan militaire mais aussi de « gérer les tensions dans la région qui sont également provoquées par les actions des Etats-Unis », a dit Trudeau dans un entretien à la chaîne Global. « Je crois que s’il n’y avait pas eu de tensions et une escalade récemment dans la région, ces Canadiens seraient en ce moment chez eux avec leurs familles », a ajouté Trudeau en se référant aux 57 Canadiens tués dans l’accident.

Justin Trudeau a aussi indiqué qu’il aurait « évidemment » aimé être prévenu à l’avance par Washington de l’attaque au drone ayant mené à l’élimination du général Soleimani.

In an exclusive interview with @DFriesenGlobal , Prime Minister Justin Trudeau said that in his opinion, the "tensions" in the region led directly to the downing of a passenger jet outside Tehran which claimed at least 57 Canadian lives. READ MORE: https://t.co/PPWRHEfkvG pic.twitter.com/iUluZ3fm5P

L’Iran a reconnu samedi avoir abattu « par erreur » le Boeing 737-800 de la compagnie Ukraine International Airlines, peu après le décollage mercredi de Téhéran.

La tension, chronique, entre l’Iran et les Etats-Unis, s’est accélérée depuis la sortie de Washington de l’accord sur le nucléaire iranien. Téhéran s’est attaqué à des tankers, à un drone américain puis à une base irakienne, fin décembre, où un sous-traitant américain est décédé. Les Etats-Unis ont riposté le 3 janvier avec l'élimination d'un important général iranien, Qassem Soleimani, en Irak, une action suivie de représailles iraniennes à coups de missiles contre deux bases militaires américaines en Irak le 8 janvier, quelques heures avant que le Boeing soit abattu.

La question d’une responsabilité indirecte de Washington a également fait débat aux Etats-Unis depuis le drame. Le candidat démocrate Pete Buttigieg, notamment, a estimé que « des civils innocents sont morts car ils se sont trouvés au milieu d’un prêté pour un rendu militaire qui n’était pas nécessaire ».

Innocent civilians are now dead because they were caught in the middle of an unnecessary and unwanted military tit for tat.



My thoughts are with the families and loved ones of all 176 souls lost aboard this flight. https://t.co/zWaVgWxfdL