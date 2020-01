Le Royaume-Uni a élu en décembre un Parlement aux origines plus diverses que le précédent mais des nouvelles députées noires ont raconté avoir été victimes de racisme depuis leur élection, ayant été prises pour du personnel ou confondues les unes avec les autres.

L’élue travailliste Abena Oppong-Asare a lancé le mouvement en révélant samedi sur Twitter les expériences auxquelles elle avait dû faire face depuis son élection. « L’autre jour, j’étais en train de parler avec (une autre parlementaire) devant la Chambre des communes, quand un député conservateur a marché droit vers moi pour me donner son sac et me demander de m’en occuper », écrit-elle.

Dans un second tweet, elle explique avoir été confondue lors de sa première semaine avec une autre députée noire. Quand elle lui avait fait remarquer son erreur, « il a froncé les sourcils et a dit “Wow, vous êtes plusieurs comme ça ?” ».

The other day I was outside the @HouseofCommons chamber talking to @DrRosena and one of the Tory MPs walked straight to me to put his bag in my hands asking me to look after it 🙄 #ThisIsWhyRepresentationMatters