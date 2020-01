La cheffe des démocrates au Congrès américain, Nancy Pelosi, a assuré dimanche disposer d’assez de preuves pour destituer Donald Trump, à la veille d’une semaine cruciale dans la perspective de l’ouverture au Sénat du procès du président des Etats-Unis. « Nous pensons qu’il y a assez de preuves pour destituer le président », a déclaré l’élue de Californie, interrogée sur la chaîne ABC.

Donald Trump a exprimé son irritation face à cette procédure de destitution qui empoisonne la fin de son mandat. « Pourquoi devrais-je avoir le stigmate de l'"impeachement" collé à mon nom alors que je n’ai RIEN fait de mal », a tempêté le président dimanche sur Twitter. Il s’en est de nouveau pris à l’opposition démocrate, exigeant que « la nerveuse Nancy » Pelosi et Adam « Schiff le fourbe », qui a supervisé l’enquête contre Donald Trump, soient entendus en tant que témoins.

Dans un tweet ultérieur, Donald Trump a estimé que l’affaire devrait être close sans procès, déclarant que toute procédure au Sénat apporterait une crédibilité indue à ce qu’il considère comme une « chasse aux sorcières » menée contre lui par ses opposants démocrates.

Why should I have the stigma of Impeachment attached to my name when I did NOTHING wrong? Read the Transcripts! A totally partisan Hoax, never happened before. House Republicans voted 195-0, with three Dems voting with the Republicans. Very unfair to tens of millions of voters!