Le groupe allemand Siemens a annoncé dimanche maintenir sa participation à un projet controversé de mine de charbon en Australie, dénoncé par les écologistes au moment où le pays est frappé par des incendies sans précédent.

« Nous venons de finir notre réunion extraordinaire (…). Nous avons évalué toutes les options et avons conclu que nous devons remplir nos engagements contractuels », a déclaré le patron de Siemens, Joe Kaeser, dans un message sur son compte twitter. Il a aussi promis que son groupe allait créer une instance chargée du développement durable afin de mieux « gérer à l’avenir les questions de la protection de l’environnement ».

Le contrat, d’un montant de 18 millions d’euros, prévoit que Siemens fournisse la signalétique pour le chemin de fer du projet Carmichael dans le Queensland, près de la Grande barrière de corail.

Très controversé, la construction de la mine est depuis son origine plombée par des problèmes judiciaires et réglementaires et par la mobilisation d’organisations dénonçant sans relâche son impact environnemental.

It seems that @SiemensDE have the power to stop, delay or at least interrupt the building of the huge Adani coal mine in Australia. On Monday they will announce their decision. Please help pushing them to make the only right decision. #StopAdani