Trump avertit Téhéran : « Il ne peut pas y avoir un autre massacre de manifestants pacifiques »

Donald Trump a averti samedi le régime iranien qu'il ne pouvait « pas y avoir un autre massacre de manifestants pacifiques », en référence au mouvement de contestation qui avait eu lieu dans le pays en novembre dernier. « Il ne peut pas y avoir un autre massacre de manifestants pacifiques, ni une coupure d'Internet. Le monde regarde », a écrit sur Twitter le président américain.

Plusieurs centaines d'étudiants se sont rassemblés samedi soir à Téhéran, en réponse à une invitation à honorer les 176 victimes du Boeing ukrainien, majoritairement des Iraniens et des Canadiens, dont des binationaux, abattu « par erreur » par un missile iranien mercredi. Les Etats-Unis ont par ailleurs appelé l’Iran à s’excuser pour l’arrestation de l’ambassadeur du Royaume-Uni intervenue lors du rassemblement.

Les manifestations qui ont éclaté mi-novembre en Iran pour protester contre une forte augmentation du prix de l'essence ont fait plus de 300 morts, selon l'ONG Amnesty International. L'accès à Internet avait été coupé à plusieurs reprises, notamment après des appels à commémoration lancés sur les réseaux sociaux, un mois après les manifestations.

To the brave, long-suffering people of Iran: I've stood with you since the beginning of my Presidency, and my Administration will continue to stand with you. We are following your protests closely, and are inspired by your courage.