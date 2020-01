Un navire de guerre américain a évité de justesse une collision avec un bâtiment russe en mer d’Arabie lorsque celui-ci s’est approché de façon « agressive » du bateau américain, a annoncé l’US Navy, ce vendredi.

Le destroyer USS Farragut, qui appartient au groupe aéroporté de l’USS Abraham Lincoln, menait jeudi une patrouille de routine dans le nord de la mer d'Arabie lorsqu’il a été approché de très près par un navire de guerre russe, a indiqué la 5e Flotte américaine dans un communiqué.

On Thursday, Jan. 9, while conducting routine operations in the North Arabian Sea, USS Farragut (DDG 99) was aggressively approached by a Russian Navy ship. pic.twitter.com/SCVyTINNqe