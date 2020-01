Jean-Yves Le Drian est ministre des Affaires étrangères depuis mai 2017. — Mohamed Hammi/SIPA

La France est prête à apporter son expertise technique dans l’enquête sur le crash du Boeing ukrainien près de Téhéran si les autorités iraniennes en font la demande, a déclaré vendredi le chef de la diplomatie française. C’est ce qu’a indiqué Jean-Yves Le Drian sur la radio RTL tout en précisant qu’elle n’avait pas « pour l’instant » été sollicitée par les autorités iraniennes.

Le ministre français des Affaires étrangères s’est refusé à tirer des conclusions sur les origines du crash alors que le Canada, d’où étaient originaires nombre des passagers, affirme qu’il a sans doute été abattu par un missile iranien, probablement par erreur. « Avant de prendre position, il faut une clarté totale sur ce qu’il s’est passé et pour cela il y a des enquêtes internationales qui doivent être mises en œuvre », a-t-il dit.

La France parmi les pays avec les capacités techniques

La catastrophe, qui a entraîné la mort de 176 personnes, majoritairement des Iraniens et des Canadiens, est survenue peu après des tirs de missiles par Téhéran sur des bases utilisées par l’armée américaine en Irak. Seuls quelques pays, dont les Etats-Unis mais aussi l’Allemagne ou la France, ont les capacités techniques d’analyser les boîtes noires.

Le président de l’Organisation de l’aviation civile iranienne (CAO) et vice-ministre des Transports Ali Abedzadeh a déjà fait savoir que l’Iran pourrait faire appel à « la France ou d’autres pays » pour examiner le contenu des boîtes noires retrouvées mercredi. « L’Iran et l’Ukraine ont les moyens de télécharger [les] informations » qu’elles contiennent, a-t-il dit. « Mais si des mesures plus spécialisées sont nécessaires pour extraire et analyser des informations, nous pouvons le faire en France ou dans d’autres pays », a-t-il ajouté.

Une cinquantaine d’experts ukrainiens sont arrivés jeudi à Téhéran pour participer à l’enquête et notamment au décryptage des boîtes noires de l’appareil. « A un moment ou à un autre, ils remettront les boîtes noires, idéalement à Boeing, mais s’ils les donnent à la France ou un autre pays, cela irait aussi », a déclaré pour sa part le président américain Donald Trump.