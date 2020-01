« J’ai mes doutes. » Interrogé sur le crash du Boeing 737 d’Ukraine International Airlines à Téhéran, qui a fait 176 morts vendredi, le président américain Donald Trump a fait part de sa « suspicion » sur l’origine de l’accident. « J’ai le sentiment que quelque chose de terrible s’est passé (…) Quelqu’un a pu faire une erreur (…) Je ne sais pas », a indiqué le président américain.

Pres Trump says "I have my suspicions" when asked about the Ukraine Boeing airliner that crashed. He says he doesn't think it was mechanical but he does not want to say more. It was flying in a "rough neighborhood" and "something terrible happened"