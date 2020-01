« Quand t’apprends que la Finlande va passer à la semaine de 4 jours, 6h/jour alors que toi tu vois tes acquis sociaux partir en fumée et qu’on te souhaite "bonne aprem" quand tu pars à 18h30 du taff ». Si ce tweet ironise sur cette prétendue différence majeure entre la France et la Finlande en termes d’organisation de la semaine de travail, il est loin d’être le seul à avoir évoqué, ces derniers jours, ce prétendu modèle finlandais.

Et pour cause : plusieurs médias français ou anglophones ont affirmé, cette semaine, que la Première ministre finlandaise Sanna Marin – élue début décembre –, envisageait d’instaurer une telle mesure, populaire en France. Pourtant, celle-ci n’est nullement prévue par son gouvernement.

Au vu de la diffusion rapide de cette information erronée, le gouvernement finlandais s’est d’ailleurs empressé de publier un démenti : « Le programme du gouvernement ne fait nullement mention d’une semaine de quatre jours, cette proposition ne figure pas sur notre agenda. Sanna Marin avait brièvement envisagé cette idée lors d’une table ronde en août dernier, alors qu’elle était ministre des Transports, mais il n’y a pas eu d’activité récente [à ce sujet]. »

In the Finnish Government´s program there is no mention about 4-day week. Issue is not on the Finnish Government’s agenda. PM @marinsanna envisioned idea briefly in a panel discussion last August while she was the Minister of Transport, and there hasn’t been any recent activity.