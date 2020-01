ENQUETE Dans cet accident, 176 passagers et membres d’équipage ont péri

Des secouristes sur le lieu du crash, à proximité de Téhéran en Iran, le 8 janvier 2020. — CHINE NOUVELLE/SIPA

Le Boeing 737 d’Ukraine International Airlines qui s’est écrasé mercredi à Téhéran avait fait demi-tour après un « problème », a indiqué l’Organisation de l’aviation civile iranienne (CAO).

« L’avion a disparu des écrans radars au moment même où il atteignait une altitude de 8.000 pieds [environ 2.400 mètres]. Le pilote n’a transmis aucun message radio concernant des circonstances inhabituelles », a précisé la CAO dans son premier rapport d’enquête préliminaire publié sur son site Internet dans la nuit de mercredi à jeudi.

Un incendie qui aurait gagné en intensité

« Selon des témoins oculaires […], un incendie a été observé dans l’avion et a gagné en intensité », indique le texte. « L’avion, qui se dirigeait initialement vers l’ouest pour sortir de la zone [aérienne] de l’aéroport, a tourné à droite à la suite du problème et était sur le chemin du retour à l’aéroport au moment du crash », dans lequel les 176 passagers et membres d’équipage ont péri, ajoute la CAO.

L’Organisation laisse entendre que parmi les témoins de l’incendie figurent des personnes au sol et d’autres à bord d’un appareil qui se serait trouvé au-dessus du Boeing au moment du début de drame.