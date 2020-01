Nancy Pelosi veut limiter les pouvoirs de Donald Trump. La Chambre des représentants américaine, dominée par les démocrates, va se prononcer jeudi sur un texte visant à empêcher Donald Trump de faire la guerre à l’Iran. « Nos inquiétudes n’ont pas été levées » malgré les informations confidentielles partagées mercredi à huis clos par de hauts responsables de l’administration Trump avec les élus, a déclaré la Speaker de la Chambre. Le texte devrait toutefois avoir du mal à passer l’obstacle du Sénat, où les républicains sont majoritaires, même si deux sénateurs conservateurs ont fustigé le briefing organisé mercredi.

« Pour honorer notre devoir d’assurer la sécurité du peuple américain », la Chambre va ainsi se prononcer jeudi sur une résolution « visant à limiter les actes militaires du président à l’égard de l’Iran », a-t-elle ajouté. Ce texte passera en commission dès mercredi soir.

The House is moving forward with @RepSlotkin's War Powers Resolution limiting the President’s military actions regarding Iran. The Admin must work with the Congress to advance an immediate, effective de-escalatory strategy which prevents further violence. https://t.co/i3KU9bqWqh pic.twitter.com/9bwnjBMjnz