Les services de secours d’Ottawa ont indiqué sur Twitter qu’une fusillade a fait plusieurs blessés dans le centre-ville de la capitale canadienne, non loin du Parlement, aux alentours de 7h30 heure locale. Selon les services de secours de la ville, une victime aurait également été tuée.

Police are responding to a shooting in the 400 block of Gilmour Street. Many injuries reported. A coordinated response is underway. Please avoid the area. Updates to follow. #ottnews https://t.co/rC9O7qGLAB

La situation est sous contrôle, mais un suspect a pris la fuite après cette fusillade, dont la raison reste inconnue, a indiqué la police dans un communiqué. La police a précisé avoir été appelée sur les lieux, à une dizaine de pâtés de maisons du Parlement canadien, après que de «multiples coups de feu» eurent été entendus.

Sur place, les policiers ont découvert «plusieurs» blessés. «Trois personnes grièvement blessées ont été transportées à l'hôpital et le décès d'une autre a été confirmé», selon la police.

Un adolescent de 15 ans figure parmi les blessés, selon les télévisions locales. Il pourrait s'agir d'un «incident ciblé», a évoqué un porte-parole de la police lors d'un point de presse, sans plus de précisions.

Ottawa police have not confirmed this is the case, but the Parliament of Canada Protective Service has just sent out a message to federal government employees warning of an 'active shooter' who is still at large. The message is stamped 8:04 am ET. pic.twitter.com/qUyvSJEJJN