Conférence de Carlos Ghosn EN DIRECT : « Je ne suis pas là pour raconter comment j’ai fui le Japon », déclare l’ex-patron de Nissan…

13h46 : La femme de Carlos Ghosn n’était « pas au courant » de la fuite de son mari

« Je n’étais au courant de rien (…) J’étais à Beyrouth avec mes enfants pour fêter Noël, quelqu’un m’a appelée pour me dire : j’ai une surprise pour toi. C’était la plus belle de toute ma vie ! », a affirmé Carole Ghosn au Parisien. « Partir était le seul choix possible alors qu’il voyait son procès reporté indéfiniment et qu’il était maintenu dans des conditions de privation de liberté visant à le déshumaniser. Carlos n’entendait pas plaider coupable pour des choses qu’il n’a pas faites », a-t-elle affirmé.