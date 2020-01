« Nous ne voulons pas commencer une guerre mais nous sommes prêts à en achever une. » Mardi, le chef du Pentagone, Mark Esper, a affirmé que les Etats-Unis « n’hésiteraient pas » à répondre à toute riposte de l’Iran, alors Téhéran a menacé de cibler des intérêts américains au Proche-Orient. Dans le même temps, après le cafouillage américain de la lettre annonçant un retrait d’Irak, Donald Trump a assuré qu’un retour des 6.000 soldats américains n’était pas au programme.

Lors d’une conférence de presse, le patron du Pentagone a dit s’attendre à une riposte de l’Iran après la frappe qui a éliminé le général Soleimani. Mais Mark Esper a prévenu : « Nous ne tolérons aucune attaque contre nos intérêts, notre personnel ou nos alliés ». Un peu plus tôt, lors d’une conversation téléphonique avec Emmanuel Macron, le président iranien Hassan Rohani avait averti que « les intérêts américains » au Moyen-Orient étaient « en danger ».

L’attaque contre des intérêts américains que le général iranien Qassem Soleimani préparait au moment où il a été tué par une frappe américaine était une question de « jours », a poursuivi Mark Esper. Alors qu’il avait les jours précédents évalué l’imminence de cette attaque en « jours, voire semaines », le ministre américain de la Défense a clarifié ses propos au cours d’une conférence de presse. « Je pense qu’il est plus juste de parler de jours, c’est sûr », a-t-il affirmé.

NEW: Defense Sec. Mark Esper: "Our policy has not changed. We are not leaving Iraq."



"A draft, unsigned letter does not constitute a policy change. There is no signed letter, to the best of my knowledge. I've asked the question." https://t.co/GwG3ipUVzN pic.twitter.com/4rniNWW8O5