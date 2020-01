Les funérailles du général Soleimani, en Iran, le 7 janvier 2020. — ATTA KENARE / AFP

Plusieurs personnes ont été tuées dans une bousculade ce mardi à Kerman (sud-est de l’Iran) lors des funérailles du général Qassem Soleimani, auxquelles participe une immense foule, a-t-on appris de source officielle. Selon la télévision iranienne, trentes morts seraient à déplorer.

« Malheureusement, un certain nombre de personnes […] ont perdu la vie », a déclaré sur la télévision d’Etat, Pir Hossein Koulivand, chef du service national des urgences iraniens.

« Mort à l’Amérique »

Les habitants de Kerman se sont rassemblés en masse, réclamant vengeance aux cris de « Mort à l’Amérique » après l’assassinat du général Qassem Soleimani, qui doit être enterré dans l’après-midi dans cette ville du sud-est de l’Iran.

Le centre de la ville natale de l’officier était envahi par une marée humaine semblable à celles ayant déferlé dimanche et lundi à Téhéran et dans les autres villes où les cercueils du général et de ses compagnons d’armes tués avec lui ont transité pour un hommage populaire.