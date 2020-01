Les 6.000 soldats américains déployés en Irak vont bientôt rentrer à la maison. Quatre jours après avoir éliminé le général iranien Soleimani, Washington a annoncé au numéro deux du commandement militaire irakien « repositionner » les forces de la coalition antijihadistes dans le but d'« un retrait de l’Irak de manière sécurisée et efficace », dans une lettre dont l’AFP a pu consulter une copie.

BREAKING: The US military sends a letter to the Iraqi military announcing the “onward movement” of US troops “in due deference to the sovereignty of Iraq & as requested by the Iraqi Parliament & the Iraqi PM”. It’s a withdrawal. pic.twitter.com/tQHSsHTtez