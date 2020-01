Les ennuis judiciaires s’accumulent pour Harvey Weinstein. Alors que son procès s’est ouvert à New York, lundi, le producteur déchu a été inculpé à Los Angeles pour deux nouveaux cas d'agression sexuelle. L’identité des deux victimes présumées n’a pas été précisée.

NEW: DA Jackie Lacey has charged Harvey Weinstein with sexually assaulting two women in 2013. A news conference is expected at 11 a.m. with more details. pic.twitter.com/4EvnScZngT