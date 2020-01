La foule s’est rassemblée bien avant 8 heures ce lundi aux abords de l’université de Téhéran. C’est là que le guide suprême iranien devait rendre en hommage au général iranien Qassem Soleimani, tué vendredi par une frappe américaine en Irak.

Entouré du président iranien Hassan Rohani, du président du Parlement Ali Larijani, du chef des Gardiens de la Révolution, le général Hossein Salami et du chef de l’Autorité judiciaire, Ebrahim Raïssi, l’ayatollah Ali Khamenei a prononcé une prière en arabe peu après 9h30 avant de quitter les lieux. Enveloppés dans un drapeau iranien, les cercueils du général et de ses compagnons d’armes devaient ensuite quitter l’université pour être honorés par une foule innombrable rassemblée dans le centre de Téhéran pour rendre hommage au soldat le plus populaire d’Iran.

This is Qassem Soleimani’s funeral procession in Tehran,#Iran today.



The US government said no one in Iran will shed any tears for the death of #Soleimani... But these millions of Iranians flocking to the streets to honor and mourn him prove otherwise. pic.twitter.com/sJZHkDEe6W