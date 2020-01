Les rues inondées de Jakarta, le 4 janvier 2020. — Dita Alangkara/AP/SIPA

Un immeuble de cinq étages s’est en partie effondré lundi à Jakarta, faisant au moins huit blessés, rapporte la télévision locale qui fait état de personnes coincées à l’intérieur. On ignore dans l’immédiat si l’accident a fait des morts, et s’il est lié ou non aux inondations qui ont fait plus de 60 morts la semaine dernière dans la région de la capitale indonésienne.

#Indonesie Un bâtiment de cinq étages à #Jakarta s'est effondré en partie, blessant au moins 8 personnes et en emprisonnant d'autres à l'intérieur selon des rapports.#Indonesia pic.twitter.com/lFZ684xBXg — Rebecca Rambar (@RebeccaRambar) January 6, 2020

Des images de chaînes de télévision montrent que la moitié du bâtiment environ s’est effondrée, avec quantité de débris et de morceaux de béton sur la chaussée. L’immeuble se situe dans l’ouest de la capitale. Les secouristes étaient à pied d’œuvre pour évacuer les blessés sur des civières. Les médias rapportent que le bâtiment compte des habitations et des commerces.