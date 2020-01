Le président Emmanuel Macron s'est entretenu par téléphone ce samedi 4 janvier 2020 avec le président irakien et le prince héritier d’Abou Dhabi. — SIPA

Le président français Emmanuel Macron s’est entretenu samedi matin avec le président irakien Barham Saleh, après la mort dans un raid américain en Irak du puissant général iranien Qassem Soleimani, a indiqué l’Elysée. Le chef de l'Etat « a rappelé son attachement à la sécurité et à la souveraineté de l’Irak », précise un communiqué. « Les deux présidents sont convenus de rester en contact étroit pour éviter une aggravation supplémentaire des tensions et agir pour la stabilité de l’Irak et de la région dans son ensemble », a-t-on poursuivi de même source.

Emmanuel Macron a également été en contact téléphonique samedi avec le prince héritier d’Abou Dhabi, cheikh Mohammed ben Zayed, dirigeant de facto des Emirats arabes unis avec qui ils « sont convenus d’agir ensemble auprès de toutes les parties prenantes pour éviter une escalade dangereuse des tensions dans la région ».

28 morts dans un raid contre une école militaire en Libye

Par ailleurs, le président français a évoqué avec Mohammed ben Zayed « les derniers développements de la crise libyenne ». Les deux dirigeants ont « exprimé leur détermination à agir », deux jours après l’autorisation donnée par le parlement turc d’un déploiement de l’armée turque en Libye, a souligné l’Elysée. Ils ont notamment plaidé pour qu’un « cessez-le-feu soit établi » et que « les négociations interlibyennes reprennent dans les meilleurs délais ».

Mais plus tard dans la journée de samedi, au moins 28 personnes ont été tuées et des dizaines d’autres blessées dans un raid aérien contre une école militaire dans un quartier résidentiel de Tripoli sous contrôle du Gouvernement d’union nationale (GNA). Sur Facebook, ce dernier a accusé les partisans du maréchal Khalifa Haftar, l’homme fort de l’Est libyen, d’avoir mené cette frappe, publiant des photos des blessés et des victimes. La Libye est plongée dans le chaos depuis la chute du régime de Mouammar Kadhafi en 2011.