TENSIONS L’assassinat du puissant général iranien Qassem Soleimani dans un raid américain a cristallisé les tensions entre les Etats-Unis et le Moyen-Orient

Un faux drapeau américain posé sur le sol à Bagdad, le 3 janvier 2020, à la suite de la nouvelle de la mort du commandant Soleimani. — AHMAD AL-RUBAYE / AFP

L’ambassade américaine à Bagdad, attaquée mardi par des pro-Iran, a appelé ce vendredi ses ressortissants à quitter l’Irak « immédiatement », quelques heures après l’assassinat du puissant général iranien Qassem Soleimani dans un raid américain.

La chancellerie appelle les Américains en Irak à partir « par avion tant que cela est possible », alors que le raid a eu lieu dans l’enceinte même de l’aéroport de Bagdad, « sinon vers d’autres pays par voie terrestre ». Les principaux postes-frontières de l’Irak mènent vers l’Iran et la Syrie en guerre, alors que d’autres points de passage existent vers l’Arabie saoudite et la Turquie.