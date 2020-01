La crise vénézuélienne continue d’impacter les relations entre Cuba et les Etats-Unis. Le département d’Etat américain a ainsi annoncé jeudi interdire l’entrée aux Etats-Unis au ministre cubain des Forces armées, qu’il accuse d’avoir commis des violations des droits humains en soutenant Nicolas Maduro au Venezuela. La mesure interdit l’entrée sur le territoire américain à Leopoldo Cintra Frias ainsi qu’à deux de ses enfants, Deborah Cintra Gonzalez et Leopoldo Cintra Gonzalez.

Today we designate #Cuba regime official Leopoldo Cintra Frias for his involvement in gross violations of human rights and use of violence to prop up the former Maduro regime in #Venezuela. We will promote accountability for those who abuse human rights, wherever they may reside.