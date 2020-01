Oiseaux, reptiles et mammifères… En tout, 480 millions d’animaux ont péri depuis le mois de septembre, date de départ des incendies qui ravagent toujours le sud-est de l’Australie, estime l’université de Sydney. Un chiffre qui devrait encore augmenter avec l’arrivée d’un pic de chaleur samedi, qui pourrait attiser les feux, selon le site australien News.com.

Cent-trente feux brûlent la région et plusieurs millions d’hectares de forêts sont déjà partis en fumée. Des images relayées sur les réseaux sociaux montrent des kangourous tenter de fuir les murs de flammes ou des cacatoès tomber des arbres. Dans ces forêts, l’une des espèces les plus fragiles est le koala, qui se déplace très lentement et se nourrit de feuilles d’eucalyptus, un arbre hautement inflammable.

Conséquence, 8.000 koalas auraient été tués, c’est un tiers de la population de cette région, selon Sussan Ley, ministre australienne de l’Environnement. La ministre a affirmé que les chiffres réels de la mortalité animale ne seraient connus que lorsque les feux seraient calmés.

Australia’s bushland is home to a range of indigenous fauna such as kangaroos, koalas, wallabies and possums. Authorities have no exact figure on how many native animals have been killed in the bushfires but experts say it is likely to be in the millions https://t.co/NXoEkxAlxP pic.twitter.com/yP2VUYBLeS