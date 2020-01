L’appel du Hachd al-Chaabi semble avoir été entendu. Des manifestants pro-Iran ont commencé à se retirer ce mercredi des abords de l’ambassade américaine à Bagdad à l’appel du Hachd al-Chaabi, une coalition de paramilitaires irakiens. Le Hachd appelait ce matin, dans un communiqué, ses partisans à relocaliser leur sit-in à l’extérieur de la Zone verte à Bagdad, où siège l’ambassade.

Aussitôt, des manifestants se sont mis à démonter les tentes qu’ils avaient montées la veille pour un sit-in qu’ils promettaient alors illimité. Un responsable des brigades du Hezbollah, la faction visée dimanche par des raids américains qui ont fait 25 morts, a néanmoins affirmé que ses hommes « resteront » devant l’ambassade, « même si les autres factions partent ».

Plus tôt ce matin, sur Twitter, le guide suprême de la République islamique d’Iran, l’ayatollah Ali Khamenei, a « condamné avec force la malveillance » des Etats-Unis, réagissant ainsi pour la première fois aux raids contre des bases des Brigades du Hezbollah dans l’ouest de l’Irak, à la frontière syrienne.

Look at what the US is doing in #Iraq & #Syria. They’re taking revenge on Hashd al-Sha’bi for defeating ISIS.

Since #Hashd crippled & destroyed ISIS -which the US had created- they’re taking revenge. The Iranian govt & nation & I strongly condemn the US’s malice.