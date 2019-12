Cinq évadés célèbres — 20 Minutes

Lundi, Carlos Ghosn a annoncé avoir fui le Japon pour échapper à sa « justice partiale ».

Il se trouve désormais au Liban et devrait s’exprimer dans les médias la semaine prochaine.

Comme lui, de nombreuses personnes poursuivies par la justice d’un pays ont pris la fuite. Retour en vidéo sur quelques-uns d’entre eux.

Dernier rebondissement de 2019, Carlos Ghosn, en attente d’un procès au Japon, a annoncé à la surprise générale être au Liban lundi où, dit-il, il échappe à « la justice partiale » nippone. Il était assigné à résidence depuis le 25 avril et son procès​ devait avoir lieu en 2020. « Je n’ai pas fui la justice, je me suis libéré de l’injustice et de la persécution politique. Je peux enfin communiquer librement avec les médias, ce que je ferai dès la semaine prochaine », a-t-il ajouté.

Comme lui, de nombreuses personnes se sont déjà exilées pour échapper à un procès ou des chefs d’inculpations. Retour sur les cas les plus célèbres d’entre eux.