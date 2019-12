Michael Bloomberg veut en finir avec la discrétion des bureaux et les secrets d’alcôve à la Maison Blanche. C’est en tout cas ce que promet le candidat à la primaire démocrate pour la présidentielle américaine de 2020. « Moi président, je transformerai l’East Room (la plus grande pièce de la Maison-Blanche, ndlr) en open space, où je serai assis au milieu de notre équipe », a tweeté ce lundi l’homme d’affaires, qui compte parmi les plus riches du monde.

« J’utiliserai le Bureau ovale pour des fonctions officielles – jamais pour tweeter – mais je me trouverai le reste du temps là où un dirigeant doit être : avec son équipe », a-t-il ajouté.

As president, I'll turn the East Room into an open office plan, where I’ll sit with our team.



I'll use the Oval Office for some official functions – never for tweeting – but the rest of the time, I'll be where a leader should be: with the team.