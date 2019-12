Plusieurs personnes ont été blessées samedi soir lors d’une attaque à l’arme blanche contre la résidence d’un rabbin près de New York, a annoncé une association juive. « Cinq personnes blessées par arme blanche, toutes des juifs hassidiques, ont été transportées vers des hôpitaux locaux », a indiqué sur Twitter cette association juive orthodoxe, l’OJPAC (Orthodox Jewish Public Affairs Council). L’OJPAC a précisé que deux des blessés étaient dans un état critique.

VIDEO of the vehicle driven by the attacker. Note the plate/tag digits. Thank you all who shared our earlier tweet. pic.twitter.com/PGgOhBD3qO