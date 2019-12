Les restes du fuselage de l'avion de Bek Air qui s'est écrasé à proximité d'Almaty, vendredi 27 décembre. — RUSLAN PRYANIKOV / AFP

Un avion de ligne avec 100 personnes à bord s’est écrasé peu après son décollage depuis Almaty au Kazakhstan, faisant au moins 12 morts, a indiqué le Comité kazakh des situations d'urgences, revoyant à la baisse un précédent bilan de 15 morts. Cette institution, en charge des secours, a publié sur son site la liste des noms des douze victimes, le pilote de l'avion, Marat Mouratbaïev, et onze passagers.

Huit personnes, dont le commandant de bord, sont mortes sur les lieux de l'accident, deux lors de soins après leur transfert à l'aéroport d'Almaty, et deux sont décédées à l'hôpital. Un précédent bilan annoncé par les autorités sanitaires de la ville faisait état de quinze morts.

« Tous les survivants sont dans des établissements médicaux », a assuré Marat Kouchtybaïev, chef adjoint de la police du district de Talgar de la région d’Almaty, dans une vidéo filmée sur les lieux de l’accident et diffusée par des médias kazakhs sur la messagerie Telegram. Dans un message de condoléances sur Twitter, le président Kassym-Jomart Tokaïev a aussi assuré que « ceux responsables seront punis sévèrement en conformité avec la loi ».

L’avion s’est écrasé dans une zone habitée

Le gouvernement de l’ex-république soviétique d’Asie centrale a précisé que l’avion de la compagnie Bek Air avait perdu « de l’altitude au décollage et tapé un mur en béton. Il a percuté une structure de deux étages ». L’avion est tombé « dans une zone habitée », a précisé le comité des Situations d’urgences, en charge des secours. L’accident a eu lieu près de Kzyl-tu, une localité située au nord-est de l’aéroport de l’ancienne capitale kazakhe, cœur économique du pays. Les autorités n’ont pas précisé s’il y avait des victimes parmi les habitants de la zone.

Le vol devait relier Almaty à la capitale Nour-Soultan (anciennement Astana). A son bord se trouvaient 95 passagers et 5 membres d’équipage, selon le gouvernement. Des images diffusées par le comité kazakh des Situations d’urgence montre l’appareil brisé au moins en deux. La partie avant, le nez et une dizaine de hublots visibles, sont encastrés dans une maison en grande partie détruite. Partout autour, des débris jonchent le sol. Les deux parties de l’avion, visibles sur les images, ne semblent pas avoir pris feu. Une foule de sauveteurs, dont plusieurs camions de pompiers et ambulances, ainsi que des policiers sont déployés en grand nombre dans la neige autour des parties accidentées du fuselage, aux abords de la zone habitée.

La compagnie Bek Air se décrit sur son site Internet comme la première compagnie à bas coût du Kazakhstan. Elle indique exploiter une flotte de sept avions de type Fokker-100, un modèle moyen-courrier construit par l’avionneur néerlandais Fokker. Le gouvernement kazakh a ordonné de clouer au sol tous les appareils de ce type et les activités de la compagnie en question le temps de l’enquête.