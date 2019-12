Michael Bloomberg en campagne à Philadelphie (Pennsylvanie), le 21 décembre 2019. — Bastiaan Slabbers/Sipa USA/SIPA

Le milliardaire assure ne pas avoir été mis au courant. L’équipe de campagne de l’ancien maire de New York Michael Bloomberg a pourtant eu recours à des prisonniers pour passer des coups de fil promouvant sa candidature à la présidentielle de 2020.

Selon le site The Intercept, qui révèle l’affaire, c’est par le biais d’un de ses fournisseurs que l’équipe a fait appel à un sous-traitant, une compagnie gérant des centres d’appel dont deux se trouvent dans des prisons dans l’Etat de l’ Oklahoma. Des personnes emprisonnées ont passé contre rémunération des coups de fil au nom du candidat dans au moins l’une des deux prisons, un établissement pour femmes, indique The Intercept.

L’article est correct, reconnaît le démocrate

Michael Bloomberg, l’un des hommes les plus riches du monde, a officialisé sa candidature le mois dernier. Il a reconnu que l’article était correct et a annoncé avoir aussitôt rompu ses relations avec la compagnie en question. « Nous n’avons appris cela que lorsque le journaliste nous a appelés, mais dès que nous avons découvert quel sous-traitant du fournisseur avait fait cela, nous avons immédiatement mis fin à notre relation avec la compagnie et les gens qui l’ont embauchée », a-t-il dit dans un communiqué. « Nous ne sommes pas d’accord avec cette pratique et nous allons nous assurer que nos fournisseurs examinent de près leurs sous-traitants à l’avenir », a-t-il ajouté.

Michael Bloomberg, un centriste, reste pour l’instant loin derrière le trio de tête des candidats démocrates pour en découdre avec le président Donald Trump en novembre prochain. L’ancien vice-président Joe Biden et les sénateurs Bernie Sanders et Elizabeth Warren dominent encore la course à la nomination démocrate.