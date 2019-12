Il aura fallu attendre plus d’un an pour connaître les noms de neuf ministres. Quatorze mois après les élections, la Bosnie-Herzégovine est enfin dotée d’un gouvernement central, sa composition ayant été approuvée lundi par les députés. Cet évènement a été salué par Bruxelles. En effet, ce nouveau gouvernement « ouvre la voie à un engagement renouvelé des partis politiques en vue de permettre au pays de progresser sur la voie de l’UE », ont déclaré le chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell, et le commissaire européen à l’élargissement, Oliver Varhelyi.

“We welcome the appointment of the Council of Ministers of Bosnia & Herzegovina 🇧🇦. After a year of political stalemate, this opens the way for renewed commitment of political parties to allow for progress on #EU 🇪🇺 path of the country.” https://t.co/FonSp165Xi @JosepBorrellF