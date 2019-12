Le premier ministre libéral australien, Scott Morrison. (archives) — SAEED KHAN / AFP

Le Premier ministre australien Scott Morrison, contesté pour son inertie face au changement climatique, s’est rendu sur le front des incendies dimanche après avoir interrompu des vacances à Hawaï qui avaient choqué l’opinion. Le chef du gouvernement a rendu visite aux pompiers et pompières du bush de Nouvelle-Galles-du-Sud, des volontaires qui combattent depuis des mois des incendies mortels et dont ils ont perdu le contrôle.

Scott Morrison a dit regretter d’être parti sous les cocotiers dans ces conditions. « Je comprends que les gens aient été choqués que je sois en vacances avec ma famille pendant que la leur était en grande souffrance ». Son départ s’était pourtant fait dans des conditions déjà difficiles, avec des incendies qui avaient détruit une superficie équivalente à la Belgique et dont les fumées intoxiquaient les grandes villes de l’Est, de Brisbane à Canberra en passant par Sydney. Immédiatement, des Australiens et des Australiennes étaient descendus dans la rue pour protester, ou avaient manifesté leurs désapprobations sur les réseaux sociaux.

Léger répit

Si le premier ministre libéral a de nouveau admis qu’il y avait un lien entre les incendies et le changement climatique, il s’est refusé à revenir sur la politique du gouvernement favorable à l’industrie minière du charbon. Les incendies, qui reviennent à chaque printemps et été austral sur l’île-continent, sont selon les climatologues rendus de plus en plus intenses et dangereux par le réchauffement de la planète.

Dimanche, un léger répit a été donné aux pompiers et pompières, le temps de faire un bilan et de contenir le feu immense qui fait rage aux abords de Sydney. Pour l’éteindre, il faudra cependant de fortes intempéries. Il devrait pleuvoir dans certains endroits mardi et mercredi, ce que certains voient comme un cadeau de Noël. Mais la fin de semaine devrait être bien moins clémente. Selon des responsables, deux incendies au sud-ouest de Sydney, déjà assez grands eux-mêmes pour générer des orages, s’étaient rejoints pour former un « méga incendie » aux portes de la première ville australienne. Un orage peut être le résultat d’un incendie quand une colonne de fumée refroidie entre dans l’atmosphère, créant un nuage apte à générer ses propres éclairs et des vents puissants.

Des conséquences sur la santé pas encore quantifiables

Les incendies australiens ont détruit au moins 30.000 km² de terres, tué au moins dix personnes et détruit plus de 800 maisons. Jusqu’ici ils n’ont fait qu’effleurer les zones densément peuplées, mais quelques petites villes ou des villages ont senti les flammes. L’un des effets les plus spectaculaires a été « l’état d’urgence sanitaire » qui selon des médecins affecte Sydney, métropole enveloppée d’un brouillard dense samedi. « C’est plus ou moins toute la population de Nouvelle-Galles du Sud qui est exposée à une fumée prolongée, et comme on n’a jamais vécu ça auparavant, on ne sait pas ce que ça va donner au bout du compte », a affirmé l’une d’eux, Kim Loo.

Les hôpitaux ont déjà fait état d’une hausse des passages aux urgences pour des coups de chaud et/ou des problèmes respiratoires. Le Dr Kim Loo a expliqué que face aux risques encourus par les personnes âgées, les enfants ou les salariés travaillant en extérieur, le système de santé n’était « pas préparé ». Les autorités de l’Etat le plus peuplé du pays ont appelé les personnes vulnérables à rester au maximum confinés, craignant que la combinaison entre la canicule et les fumées puissent susciter « des maladies graves, des hospitalisations et même des morts ».