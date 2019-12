A quelques jours des fêtes de Noël, le prince Philip est hospitalisé « par précaution » à Londres ce vendredi. Déjà soigné en janvier dernier après un spectaculaire accident de voiture, l’époux de la reine Elizabeth II souffrirait de problèmes de santé « préexistants », d’après un communiqué du palais de Buckingham.

Le duc d’Édimbourg, 98 ans, a fait le voyage ce vendredi matin depuis le Norfolk (est de l’Angleterre), où la famille royale passe traditionnellement Noël dans sa résidence de Sandringham, pour l’hôpital Edward VII à Londres. Il y est « traité en observation en raison de problèmes de santé préexistants », précise le palais dans un communiqué, évoquant « une mesure de précaution prise sur les conseils du médecin » du prince.

Il s’agit d’une hospitalisation prévue et le prince n’a pas été transporté en ambulance, selon l’agence de presse britannique Press association. Selon les médias britanniques, il est entré à pied à l’hôpital et devrait y rester « quelques jours » sans précision sur un retour à Sandringham pour passer Noël.

Son hospitalisation n’a pas empêché la reine de faire le trajet inverse et de quitter vendredi matin Londres, où elle a lu jeudi le programme du gouvernement de Boris Johnson devant le Parlement, pour rejoindre Sandringham. Les télévisions l’ont montrée descendant du train en manteau rose pâle, fichu sur la tête, au milieu des autres passagers, à la gare de King’s Lynn, un port du Norfolk proche de Sandringham.

