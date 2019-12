Un élu démocrate du New Jersey, Jeff Van Drew, qui a voté mercredi contre l’impeachment de Donald Trump, a confirmé jeudi depuis la Maison Blanche, en présence du président américain, qu’il allait devenir républicain.

« Jeff va rejoindre le parti républicain (…) C’est une grande nouvelle ! », a lancé le président américain, tout sourire, depuis le Bureau ovale. « Nous sommes très heureux d’avoir Jeff avec nous », a-t-il ajouté. Assis au côté du président, l’élu démocrate a assuré l’ancien homme d’affaires qu’il pourrait désormais compter sur un appui sans failles. « Vous avez mon soutien éternel », a-t-il lancé à l’attention de M. Trump. « Pareil pour moi », a répondu le président américain en lui serrant la main. « Je lui apporte mon soutien », a-t-il ajouté.

Jeff Van Drew, 66 ans, a été élu au Congrès en 2018 dans un district qui était représenté par un républicain depuis 1995. « Je pense que c’est tout simplement plus adapté pour moi », a-t-il déclaré en évoquant son changement de parti.

L’élu a cité l’ancien président Ronald Regan, l’un de ses « héros », qui était initialement enregistré comme démocrate avant de devenir républicain au début des années 60, longtemps avant d’accéder à la Maison Blanche en 1981. « Je n’ai pas quitté le parti démocrate, le parti m’a quitté », avait-il lancé dans une phrase restée célèbre.

