Une bande de sécurité installée par la police à la suite d'une fusillade (image d'illustration). — Frederic J. Brown / AFP

Un animateur de radio américain a souhaité mardi une « bonne fusillade dans une école » pour changer de l’omniprésence médiatique de l’impeachment de Donald Trump, voté mercredi. Depuis, la station a supprimé l’émission.

« On vous parle de l'"impeachment" sans fin de Donald Trump », a commencé mardi à l’antenne le co-animateur de l’émission Chuck & Julie sur 710 KNUS. « Ouais, tu souhaites une bonne fusillade dans une école pour interrompre la monotonie », lance alors Chuck Bonniwell, interrompu dans la seconde par la co-animatrice qui lui répond, alarmée : « Non, non, ne dis pas, ne dis pas ça. Ne nous appelez pas, Chuck n’a pas dit ça. » Une fusillade « où personne ne serait blessé », poursuit alors Chuck Bonniwell.

La décision d’arrêter l’émission

La séquence, dans un pays où les fusillades en milieu scolaire sont fréquentes, a poussé la station à faire amende honorable mercredi. « Etant donné l’histoire de la violence à l’école qui a endeuillé notre population, 710 KNUS confirme qu’un commentaire inapproprié a été fait par le co-animateur Chuck Bonniwell de l’émission Chuck & Julie. Une décision de programmation a été prise d’arrêter le programme immédiatement », a écrit sur Twitter la station basée à Denver dans le Colorado.

« Comme vous le savez, 710KNUS a annulé notre émission. Il est difficile de tout dire ici, mais nous espérons que vous entendrez nos cœurs. Le commentaire de Chuck sur les fusillades à l’école était inapproprié et s’il pouvait le dire, il le ferait », peut-on lire sur le compte Twitter de l’émission.