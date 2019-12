Le président américain Donald Trump le 16 décembre 2019 à la Maison Blanche. — Evan Vucci/AP/SIPA

La Chambre a voté ce mercredi pour mettre en accusation Donald Trump pour « abus de pouvoir » et « entrave au Congrès ».

Son procès aura lieu au Sénat où les républicains sont majoritaires, sans doute en janvier (à moins que les démocrates jouent la montre)

Sauf retournement de situation, Donald Trump devrait échapper à une destitution et pourra défendre ses chances lors de la présidentielle du 4 novembre 2020.

C’est un vote à la fois historique et, au final, sans surprise. Donald Trump est devenu ce mercredi le troisième président « impeached » de l’histoire américaine. La Chambre des représentants a officiellement voté pour mettre en accusation le locataire de la Maison Blanche pour « abus de pouvoir » et «entrave au Congrès», les démocrates estimant que Donald Trump a fait pression sur l’Ukraine pour enquêter sur son rival Joe Biden.

Le procès du président américain se déroulera au Sénat début 2020, où il devrait échapper à une destitution grâce à la majorité républicaine qui fait bloc autour de lui. En meeting dans le Michigan, le président américain a accusé les démocrates de vouloir «annuler le vote de 63 millions d'Américains». Selon lui, l'opposition «en paiera le prix» lors de l'élection du 4 novembre 2020.

Le Congrès plus divisé que jamais

Après plus de six heures d'un débat où l'impeachment a été comparé à la crucifixion du Christ et à Pearl Harbor, les élus ont validé l'«abus de pouvoir» par 230 contre 197 contre, et l'«entrave au Congrès» par 229 voix contre 198. Après avoir officialisé le résultat d'un coup de marteau, Nancy Pelosi a fait les gros yeux alors que quelques applaudissements se faisaient entendre.

Comme prévu, chaque camp a serré les rangs : tous les démocrates sauf trois élus (dont un qui va changer de parti) ont voté en faveur de l'impeachment, et aucun républicain ne s’est joint à eux –une division farouche qu’on devrait retrouver au Sénat, avec un équilibre des forces inversé.

Un procès dont les règles restent à établir

Selon les règles du Congrès, le procès de Donald Trump doit se dérouler dès que la Chambre a transmis les articles d'impeachment au Sénat. Mais mercredi soir, Nancy Pelosi a expliqué que les reponsables démocrates allaient discuter de la meilleure stratégie pour garantir un procès «équitable». Va-t-elle jouer la montre? «Nous allons décider en équipe», a-t-elle répondu. Elle n'a pas exclu que les articles ne soient jamais transmis au Sénat –un scénario extrême auquel seraient favorables certains démocrates qui craignent de renforcer Trump avec un acquittement.

Deux points cruciaux restent encore à établir et font l’objet d’intenses négociations entre les deux camps : la durée du procès et la liste des témoins convoqués. Les démocrates ont demandé à entendre quatre responsables de la Maison Blanche qui ont défié leur convocation à la Chambre, notamment l’ancien conseiller à la Sécurité nationale John Bolton et le chef de cabinet de Donald Trump, Mick Mulvaney, une requête rejetée par le chef des républicains au Sénat, Mitch McConnell.

Au Sénat, une majorité des deux tiers est nécessaire pour condamner un président. Les démocrates n'ayant que 47 voix sur 100, ils auraient besoin du renfort de 20 sénateurs républicains pour destituer Donald Trump –un scénario plus improbable que jamais. Les divisions aux Congrès reflètent celles du pays : 47 % des Américains sont favorables à une destitution de Donald Trump et 46 % contre, selon la moyenne des sondages. Et ce sont sans doute les électeurs qui joueront les arbitres ultimes dans 11 mois.