Les nombreux incendies ont engendré des fumées toxiques en Australie. Ici, près de Perth, le 13 décembre 2019. — Peter PARKS / AFP

En raison des fumées toxiques liées aux incendies qui enveloppent Sydney depuis des semaines, la plus grande ville australienne est confrontée à « une urgence de santé publique », ont alerté des organisations professionnelles de médecins, ce lundi.

Des centaines de feux de forêts, notamment liés au changement climatique, ravagent l’Australie depuis septembre.

« Une pollution de l’air jusqu’à onze fois supérieure » à la limite

Plus d’une vingtaine d’organisations professionnelles de médecins, notamment le Royal Australasian College of Physicians – qui réunit 25.000 médecins et stagiaires – ont publié lundi un communiqué commun appelant le gouvernement à s’attaquer à cette pollution atmosphérique toxique. « La pollution de l’air en Nouvelle-Galles du Sud est une urgence de santé publique », a souligné cette Alliance pour le climat et la santé.

« La fumée provenant des incendies a entraîné une pollution de l’air jusqu’à onze fois supérieure à un niveau estimé "dangereux", dans certaines parties de Sydney et de Nouvelle-Galles du Sud », selon le communiqué. Cette fumée « est particulièrement dangereuse en raison de niveaux élevés de particules fines PM 2,5 », précise-t-il.

La population réclame des mesures contre le changement climatique

Les services de santé de cet Etat ont enregistré une hausse de 48 % du nombre de personnes se rendant aux urgences pour des problèmes respiratoires, au cours de la semaine se terminant le 11 décembre, par rapport à une moyenne calculée sur cinq ans.

Ce chiffre a atteint les 80 % le 10 décembre, jour où la qualité de l’air s’est considérablement détériorée à Sydney. Le lendemain, près de 20.000 personnes ont manifesté dans la ville pour demander au gouvernement de lutter contre le changement climatique.

Des incendies aux « effets dévastateurs sur la santé humaine »

L’Alliance a également appelé le gouvernement à prendre des mesures urgentes afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre, affirmant que le changement climatique aggrave ces incendies aux « effets dévastateurs sur la santé humaine ».

Fait rare, le Premier ministre australien a reconnu la semaine dernière que le changement climatique était l’un des « facteurs » à l’origine de ces centaines d’incendies dévastateurs. Scott Morrison a cependant défendu le bilan de l’Australie en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre et n’a annoncé aucune mesure visant à lutter contre le changement climatique.