Un accord commercial partiel entre Washington et Pékin semblait se dessiner jeudi soir quelques heures après un tweet très optimiste de Donald Trump, après 19 mois d’une féroce guerre commerciale entre les deux premières puissances économiques mondiales.

La Bourse de New York a terminé en hausse et emporté les indices Nasdaq et S & P 500 à de nouveaux records, les investisseurs misant sur l’officialisation imminente d’un accord, donné comme acquis par plusieurs médias américains. Donald Trump a rencontré ses principaux conseillers sur cet épineux dossier mais la Maison Blanche est restée muette sur une possible percée dans les discussions.

Principale conséquence d’un compromis : Washington renoncerait à mettre en place dimanche une nouvelle salve de tarifs douaniers sur quelque 160 milliards de dollars de biens chinois (téléphones portables, consoles de jeux vidéo, vêtements de sport). L’annonce éventuelle d’un « deal » avec Pékin tomberait à pic pour le milliardaire républicain visé par une procédure de destitution qui devrait s’accélérer avec sa mise en accusation dès la semaine prochaine.

« Nous sommes TRES proches d’un GRAND ACCORD avec la Chine », a tweeté en milieu de matinée le locataire de la Maison Blanche. « Ils le veulent, et nous le voulons aussi ! », a ajouté M. Trump, qui envoie depuis plusieurs semaines des signaux contradictoires sur ce dossier, créant une certaine nervosité sur les marchés.

Getting VERY close to a BIG DEAL with China. They want it, and so do we!