Le feuilleton du Brexit touche-t-il à sa fin ? Les bureaux de vote sont fermés, au Royaume-Uni, et selon les premiers sondages sortis des urnes, le parti conservateur obtiendrait la majorité absolue, avec une victoire par K.O. de Boris Johnson.

Les tories devraient progresser de 50 sièges par rapport à 2017, selon un sondage BBC/ITV/Sky News sorti des urnes, avec 368 sièges (majorité à 326). Ce serait leur plus large majorité depuis Margaret Thatcher dans les années 1980. A l’annonce de cette projection, la livre a bondi pour toucher son plus haut en 12 mois face au dollar.

Les premiers résultats semblent confirmer la déroute du Labour: la circonscription de Blyth Valley, au nord de Newcastle, qui avait toujours voté travailliste depuis sa création en 1950, a élu un conservateur. Le candidat travailliste a reculé de 15 points par rapport à 2017.

