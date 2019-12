Illustration de poissons morts dans une rivière. — RAYMOND ROIG / AFP

Les autorités étaient encore en train d’évaluer jeudi l’impact environnemental de l’incendie, qui s’est déclaré mercredi dans une usine de recyclage de dissolvants et déchets industriels à Montornes del Valles, à 15 kilomètres au nord-est de Barcelone. De nombreux poissons ont péri en raison de la pollution d’un fleuve après cet incendie, ont indiqué jeudi les autorités locales.

Les autorités régionales « ont décrété l’urgence pour agir dans l’embouchure du fleuve Besos », qui passe non loin de l’usine incendiée avant de se jeter dans la Méditerranée, a indiqué dans un communiqué l’Agence catalane de l’eau (ACA). « Une partie de l’eau utilisée pour éteindre le feu a atteint directement le fleuve Besos, affectant fortement la faune du cours d’eau », a-t-elle ajouté.

Des carpes et anguilles mortes

La télévision locale a diffusé des images d’habitants sortant du fleuve des carpes et des anguilles mortes. « Le phénomène n’est pas généralisé mais on a retrouvé de nombreux spécimens morts dispersés entre le lieu de l’incendie et l’embouchure », a expliqué un porte-parole de l’ACA.

Les riverains avaient dû rester confinés plusieurs heures. L’association Ecologistes en Action a rappelé avoir déjà averti du danger de cette usine et dénoncé des effets « très graves » pour la biodiversité du fleuve alors que des efforts importants avaient été engagés pour restaurer sa faune.