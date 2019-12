ETATS-UNIS Le producteur qui sera jugé pour agressions sexuelles souffre du dos et doit se faire opérer ce jeudi

Harvey Weinstein, 11 décembre 2019 au tribunal de Manhattan, doit se faire opérer du dos avant son procès qui s'ouvrira le 6 janvier 2020. — Mark Lennihan/AP/SIPA

Le juge l’a prévenu, « si vous ne vous présentez pas au tribunal, ce procès aurait lieu, en votre absence ». « Je serai là avant tout le monde », a répondu Harvey Weinstein. Le producteur déchu, dont le procès pour agressions sexuelles doit s’ouvrir le 6 janvier à New York, sera opéré du dos jeudi mais sera remis à temps pour son procès, a indiqué mercredi l’un de ses avocats, Arthur Aidala, lors d’une audience.

Lors d’une audience au tribunal d’Etat de Manhattan, à laquelle Harvey Weinstein s’est rendu en poussant un déambulateur, ses avocats ont expliqué qu’il serait opéré ce jeudi, des suites d’un accident de voiture en août. « Cela ne l’empêchera pas de participer au procès », a assuré Arthur Aidala au juge James Burke. « Il souffre. Il va se faire opérer et sera de retour au tribunal le 6 janvier », a abondé l’avocate Donna Rotunno, qui défend également Harvey Weinstein. L’ancien patron de Miramax doit répondre d’accusations d’agressions sexuelles sur deux femmes, qui lui font risquer la perpétuité. Les accusations contre Weinstein, en 2017, avaient donné naissance au mouvement #MeToo.

Caution relevée à deux millions de dollars

A l’issue de cette audience, le magistrat a réexaminé la caution qui permet à Harvey Weinstein de rester en liberté surveillée, conséquence de la nouvelle législation sur les cautionnements, qui entre en vigueur au 1er janvier.

Le juge a décidé de relever sa caution de un à deux millions de dollars. Un prêteur va verser ces deux millions de dollars au nom d’Harvey Weinstein, un montant garanti par des actifs de l’accusé.

La procureure, Joan Illuzzi-Orbon, avait elle plaidé la semaine dernière pour une caution relevée à 5 millions de dollars, invoquant une série de violations liées au port de son bracelet électronique.

Deux fois, en septembre et en octobre, Weinstein a disparu des radars des heures durant, avait-elle indiqué. Elle avait affirmé que le producteur disposait de « moyens quasi-illimités », lui permettant de « partir en jet privé pour un autre pays » et de se soustraire ainsi à son procès, qui s’annonce ultra-médiatisé.

Accord de principe pour indemniser les victimes au civil

Dans le même temps, un accord de principe a été trouvé pour indemniser des victimes présumées d’Harvey Weinstein, a indiqué mercredi à l’AFP l’avocat d’une d’entre elles, prévoyant le versement de quelque 25 millions de dollars à des dizaines de femmes accusant le producteur de cinéma d’abus sexuels.

Cette transaction, révélée par le New York Times mais qui reste à valider par un juge, serait sans effet sur l’action contre Harvey Weinstein au pénal. L’avocat Aaron Filler, représentant de l’actrice Paz De La Huerta, qui affirme avoir été violée par Harvey Weinstein en 2010, a confirmé à l’AFP qu’il y avait accord de principe.

L’indemnisation de dizaines de victimes présumées de l’ancien magnat hollywoodien figure dans un document qui solderait l’ensemble des dettes, contentieux et obligations de The Weinstein Company, la société de production créée par Harvey Weinstein et son frère Bob. Harvey Weinstein n’aura pas à débourser le moindre dollar de la somme prévue, l’ensemble étant pris en charge par les compagnies d’assurance, y compris ses frais de justice au civil, selon le journal.