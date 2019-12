Une fusillade à Jersey City, dans la banlieue de New York, a fait plusieurs victimes, le 10 décembre 2019. — Eduardo Munoz Alvarez/AP/SIPA

Un fusillade a éclaté à Jersey City, dans la banlieue new-yorkaise, à la mi-journée, mardi, après une course-poursuite. Selon les chaînes locales américaines et le New York Times, six personnes sont décédées : un policier, trois civils et deux suspects. Les autorités ont pour l’instant confirmé la mort d’un policier et doivent faire un point sur le drame dans l’heure. A ce stade, la piste terroriste n’est pas évoquée.

Selon NBC, un policier enquêtant sur un homicide s’est trouvé face aux suspects, qui ont ouvert le feu, touchant fatalement l’officier. La course-poursuite qui a suivi s’est achevée à proximité d’une épicerie située près d’une école et d’une synagogue. Des centaines de coups de feu auraient alors été échangées, selon la chaîne américaine.

Shootout in Jersey City this afternoon. You can hear several rounds of gunfire. As one bystander described, “This is crazy!” @CBSEveningNews @CBSThisMorning pic.twitter.com/0w5J74AYej — Suvro Banerji (@suvCBS) December 10, 2019

Les écoles du quartier bouclées

Le gouverneur du New Jersey, Phil Murphy, n’a confirmé aucun bilan dans l’immédiat. Il avait indiqué un peu plus tôt que des policiers en nombre non précisé avaient été touchés par des tirs à Jersey City, et que de nombreuses unités des forces de l’ordre avaient été mobilisées.

Les écoles du quartier ont été bouclées dès les premiers coups de feu signalés, comme c’est la règle aux Etats-Unis en cas de fusillade. Les télévisions locales ont montré la rue de l’épicerie pleine de policiers armés jusqu’aux dents et de véhicules d’urgence.