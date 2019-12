C’était l’enquête sur l’enquête. Depuis près de trois ans, Donald Trump crie au complot, affirmant que des agents du « deep state » ont participé à un vaste « coup d’Etat » pour l’écarter du pouvoir. Mais selon un rapport officiel publié lundi, le FBI n’avait pas d’arrière-pensée politique quand il a ouvert, en 2016, une enquête sur de possibles liens entre l’équipe de campagne du candidat Trump et la Russie.

« Nous n’avons pas trouvé de preuves de parti-pris politique ou de motivation inappropriée » qui auraient pesé sur la décision d’ouvrir cette enquête, écrit l’inspecteur général du ministère de la Justice, Michael Horowitz. Pour lui, la décision, prise sur la base d’une information donnée par un partenaire étranger « digne de confiance », remplissait un « objectif autorisé ».

Son rapport souligne toutefois que certains agents ont par la suite commis des « erreurs et des omissions » notamment quand ils ont demandé à la justice un feu vert pour placer sur écoute un ancien conseiller du candidat Trump.

S’appuyant sur ce dernier point, le locataire de la Maison Blanche s’est dit conforté dans sa conviction d’avoir été victime d’une « tentative de (le) renverser ». « Les détails du rapport sont bien pires que ce que j’avais imaginé », a commenté Donald Trump. « Ce qui s’est passé est une honte », a-t-il encore déclaré. « Ca ne devrait jamais arriver à aucun autre président. »

« C’étaient des mensonges. Pas de trahison. Pas d’espionnage de la campagne. Pas de mise sur écoute de Trump. Juste des personnes dévouées essayant de protéger l’Amérique », a, de son côté, tweeté l’ex-directeur du FBI James Comey, que Donald Trump avait limogé.

So it was all lies. No treason. No spying on the campaign. No tapping Trumps wires. It was just good people trying to protect America. https://t.co/9nurCaIBq2