DIPLOMATIE L'Ukraine et la Russie ont annoncé un retrait des troupes de trois zones disputées d'ici fin mars

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky (gauche), Angela Merkel, Emmanuel Macron et Vladimir Poutine lors d'un sommet organisé à Paris le 9 décembre 2019. — Ludovic Marin/AP/SIPA

Les progrès sont lents mais importants. Les présidents russe et ukrainien se sont accordés lundi pour œuvrer à des retraits de troupes de trois zones disputées d’ici la fin du mois de mars, à l’issue d’un sommet à Paris en compagnie de leurs homologues français et allemand sur le conflit qui les oppose. Les parties s’accordent sur « l’objectif de procéder au désengagement des forces et des équipements d’ici à la fin du mois de mars 2020 », selon la déclaration conjointe publiée à l’issue du sommet au « format Normandie ».

A l’issue de sa rencontre avec le président ukrainien Zelensky, Vladimir Poutine a salué « un pays important » en vue d’une désescalade. Mais son homologue s’est fait beaucoup plus mesuré : « Beaucoup de questions ont été abordées, mes homologues ont dit que c’est un très bon résultat pour une première rencontre. Pour moi, je le dis honnêtement, c’est très peu : je voudrais résoudre un plus grand nombre de problèmes », a déclaré Zelensky.

Nouveau sommet dans quatre mois

Un nouveau sommet sur la restauration de la paix en Ukraine réunissant l’Ukraine, la Russie, l’Allemagne et la France, (format « Normandie ») sera organisé dans quatre mois, a annoncé lundi Emmanuel Macron à l’issue du sommet en « format Normandie » lundi soir à Paris.

« Nous avons avancé sur le désengagement, les échanges de prisonniers, le cessez-le-feu et l’évolution politique » et « nous avons demandé pour les quatre mois à venir à nos ministres de travailler (…) en vue d’organiser des élections locales avec l’objectif d’un nouveau sommet dans quatre mois », a déclaré le président français.