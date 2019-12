Le volcan néo-zélandais White Island est entré en éruption lundi, faisant redouter le pire pour un groupe de visiteurs vu, juste avant, en train de marcher au fond du cratère. Une centaine de personnes se trouvaient à proximité, selon la Première ministre néo-zélandaise Jacinda Ardern.

There has been an eruption on White Island, and our aviation meteorologists have issued a volcanic ash advisory for the area. Image from @gnsscience https://t.co/VNqvEljWbT ^AJ pic.twitter.com/sMzhcm8CTw

« C’est une situation qui évolue et bien sûr toutes nos pensées vont aux personnes concernées », a-t-elle déclaré aux journalistes à Wellington, peu après cette éruption qui s’est produite en début d’après-midi.

Serious eruption unfolding at White Island this afternoon. Thoughts are with those affected and of course our emergency services who are responding as we speak. If you're in the Bay of Plenty, please heed advice from @NZcivildefence.