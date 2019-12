Le président américain Donald Trump a remercié samedi l' Iran pour une « négociation très juste » après un échange de prisonniers entre les deux pays ennemis, organisé en Suisse. Un Américain emprisonné en Iran, Xiyue Wang, et un Iranien détenu aux Etats-Unis, Massoud Soleimani, ont été libérés samedi.

« Vous voyez, nous pouvons parvenir à un accord ensemble », a commenté avec ironie le président américain dans un tweet. Dans un communiqué, le chef de la diplomatie américaine Mike Pompeo s’est lui aussi réjoui que Téhéran « ait été constructif dans cette affaire ». « Nous continuons d’appeler à la libération de tous les ressortissants américains injustement détenus en Iran », a-t-il ajouté.

Taken during the Obama Administration (despite $150 Billion gift), returned during the Trump Administration. Thank you to Iran on a very fair negotiation. See, we can make a deal together! https://t.co/rZaY9p8xzV